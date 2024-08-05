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Губерниев: все в мире знают, что Андреева и Шнайдер — русские девчонки

Губерниев заявил, что все в мире знают о том, что Андреева и Шнайдер — русские

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат финала женского теннисного турнира в парном разряде на Олимпиаде-2024 в Париже, а также заявил, что все в мире знают о том, что спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — русские. Слова журналиста приводит «Матч ТВ».

«Обидное поражение с учетом того, что девчонки уверенно взяли первый сет. Очень обидно было проигрывать золото, но итальянки были хороши. Все в мире знают, что Мирра Андреева и Диана Шнайдер — русские девчонки. Весь олимпийский Париж гудит, называя наших девчонок именно российскими спортсменками. Это очень важно», — заявил Губерниев.

Российские теннисистки выиграли серебро Олимпиады в парном турнире. В финальном поединке россиянки уступили дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Андреева и Шнайдер добыли для России первые медали парижской Олимпиады.

Ранее Елена Веснина рассказала об отношении к российским атлетам на Олимпиаде.

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Олимпиада 2024
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