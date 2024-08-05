Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американец Ноа Лайлз победил в беге на 100 метров на Олимпиаде в Париже

Ноа Лайлз из США стал олимпийским чемпионом в беге на 100 метров

close
100%
Petros Giannakouris/Reuters

Легкоатлет из США Ноа Лайлз победил в финальном спринте на 100 метров на Олимпийских играх в Париже, опередив соперника на пять тысячных секунды. Об этом сообщает ТАСС.

Лайлз и Кишане Томпсон с Ямайки показали в забеге одинаковый результат. Судьям пришлось воспользоваться фотофинишем, чтобы определить победителя Олимпиады. Лайлз всего на пять тысячных секунды опередил своего соперника с результатом 9,784 секунды. Занявший третье место американец Фред Керли пробежал 100 метров за 9,81 секунды.

27-летний Лайлз является шестикратным чемпионом мира. На прошлых Олимпийских играх в Токио он занял третье место в беге на 200 метров.

Действующий рекорд мира в беге на 100 метров — 9,58 секунды принадлежит ямайскому спринтеру Усейну Болту.

Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебро Олимпиады в парном турнире.

Ранее Новак Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами