Артем Дзюба назвал Льва Толстого красавцем

Российский футболист Артем Дзюба заявил, что считает «Войну и мир» самой «душной» книгой школьной программы, передает Sport24.

«Мне кажется, она вообще не для школьной программы. Лев Толстой, конечно, красавец, но это читать невозможно в детстве так точно», — сказал Дзюба.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

Ранее футболист «Торпедо» рассказал, хотел ли бы он видеть Дзюбу в команде.