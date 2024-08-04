Российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с медалями ОИ

Российским журналистам запретили фотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с серебряными медалями Олимпийских игр, передает Sport24.

После финального матча, в котором Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани, была организована пресс-конференция. Организаторы мероприятия и не дали профессиональному фотографу сделать снимки россиянок и спешно увели теннисисток.

Организаторы заявили, что делать фото запрещено, несмотря на то, что сербские журналисты делали совместные фотографии с Новаком Джоковичем за 30 минут до этого.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее российские спортсмены выиграли первую медаль на парижской Олимпиаде.