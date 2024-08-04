Теннисистка Кузнецова объяснила, почему Шнайдер и Андреева проиграли в финале ОИ

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала в своем Telegram-канале поражение Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой в финале парного олимпийского теннисного турнира, заявив, что спортсменкам не хватило опыта.

«Очень, очень обидно за девчонок, потому что победа была очень близка и не хватило просто опыта и отважности. Задумались во втором сете, дали вернуться соперницам», — написала Кузнецова.

В финальном поединке россиянки уступили дуэту из Италии Ясмин Паолини/Сара Эррани. Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Андреева и Шнайдер добыли для России первые медали парижской Олимпиады.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Татьяна Тарасова поздравила Андрееву и Шнайдер с серебром Олимпиады.