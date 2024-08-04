«Мы выиграли и точка»: Авербух о лишении России золота ОИ-22

Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух заявил, что для него сборная России все равно останется победителем командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2022, несмотря на перераспределение медалей. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мое мнение, что мы выиграли и точка! Камила сдавала тест на Олимпиаде и не было вопросов. Значит все спортсмены в момент старта были абсолютно вне зоны допинга! Ситуация с Валиевой в этом случае не должна влиять на команду, исключительно ее личный кейс. Так что наши — олимпийские чемпионы!» — заявил Авербух.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию России на лишение золота командного турнира, оставив в силе перераспределение медалей: золото у США, у Японии серебро, у России бронза.

2 августа CAS принял решение отклонить апелляцию Канады и отказался пересматривать результаты соревнований. Сборная России сохранила бронзовые медали олимпийского турнира.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

Ранее российских фигуристов не пригласили для вручения медалей Олимпиады-2022.