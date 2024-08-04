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Тарасова призвала поддержать Андрееву и Шнайдер в финале Олимпиады

Тарасова пожелала удачи Андреевой и Шнайдер в финале Олимпиады

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер необходимо поддержать в финале летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Удачи им, нашим девочкам! Желаю им хорошего самочувствия! Не могу сказать за всю Россию, я могу сказать за себя: я буду поддерживать. Своих надо поддерживать, тем более в такой сложной для них ситуации. Им нужна эта поддержка. Думаю, что народ поддержит. Поддержат те, кто понимает такую профессию», — заявила Тарасова.

В финале олимпийского турнира Андреева и Шнайдер сыграют против итальянской пары Ясмин Паолини / Сара Эррани. Поединок состоится 4 августа, ориентировочное время начала — 16:30 по московскому времени.

В предыдущем раунде россиянки обыграли испанскую пару Кристина Букша / Сара Соррибес из Испании со счетом 6:1, 6:2.

Российские спортсмены на летних Олимпийских играх в Париже выступают в нейтральном статусе. Никто из российских теннисистов, кроме Шнайдер и Андреевой, не сумел побороться за медали Олимпиады.

Ранее Дмитрий Губерниев сделал заявление перед финалом Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде.

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