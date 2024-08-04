Еще одна олимпийская чемпионка из Ямайки снялась с Игр

Олимпийская чемпионка Шерика Джексон, которая представляет Ямайку, снялась с предварительного забега на 200 м на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

4 августа спортсменка должна была бежать в третьем предварительном забеге, однако так и не появилась на дорожке.

30-летняя Джексон является чемпионкой Олимпийских игр — 2020 в эстафете 4x100 м. Обладательница второго времени в истории, национального рекорда и рекорда чемпионатов мира в беге на 200 м (21,41).

Джексон стала второй олимпийской чемпионкой из Ямайки, которая снялась с соревнований. Ранее трехкратная олимпийская чемпионка легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки не смогла принять участие в полуфинальном забеге на 100 м на Олимпийских играх. Во время финальной разминки Фрейзер-Прайс получила травму, из-за которой была вынуждена сняться с соревнований.

36-летняя представительница Ямайки выиграла две медали в этом году на чемпионате мира в Будапеште — бронзу на дистанции 100 м и серебро в эстафете 4х100 м. На дистанции в 100 м Фрейзер-Прайс трижды становилась трехкратной олимпийской чемпионкой — в 2008, 2012 и 2020 годах.

Ранее на Олимпиаде вновь отменили тренировку по триатлону из-за загрязнения Сены.