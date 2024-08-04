Тарпищев назвал преимущество Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев раскрыл, в чем заключается преимущество российских теннисисток — 17-летней Мирры Андреевой и 20-летней Дианы Шнайдер — на летних Олимпийских играх — 2024. Его слова приводит ТАСС.

«Выход в финал — это успех несомненный. Они из молодых, сошлись, дополняют друг друга в игре. В Париже у них создалась команда, поддерживают друг друга. Тактически выглядят зрело. Самое хорошее — они всегда выигрывали начало своих матчей, у соперниц ступор против них», — заявил он.

В финале олимпийского турнира Андреева и Шнайдер сыграют против итальянской пары Ясмин Паолини / Сара Эррани. Поединок состоится 4 августа, ориентировочное время начала — 16:30 по московскому времени.

В предыдущем раунде россиянки обыграли испанскую пару Кристина Букша / Сара Соррибес из Испании со счетом 6:1, 6:2.

Российские спортсмены на летних Олимпийских играх в Париже выступают в нейтральном статусе. Никто из российских теннисистов, кроме Шнайдер и Андреевой, не сумел побороться за медали Олимпиады.

Ранее Дмитрий Губерниев сделал заявление перед финалом Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде.