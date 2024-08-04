Кроуфорд победил в бою за чемпионский пояс по версии WBA

Лучший боксер вне зависимости от весовых категорий американец Теренс Кроуфорд завоевал титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В бою за титул представитель США одолел боксера из Узбекистана Исраила Мадримова. Бой состоялся в Лос-Анджелесе, США, и продлился все заявленные правилами 12 раундов. Победа досталась Кроуфорду единогласным решением судей — 116:112, 115:113, 115:113.

Таким образом, этот бой для Кроуфорда стал 41-м, в своей карьере он ни разу не терпел поражений. Его соперник проиграл первый бой в своей карьере, до этого Мадримов одержал десять побед, один раз его бой закончился ничьей.

Кроуфорд остается чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBA (Super), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Кроуфорд — непобежденный американский боксер-профессионал, выступающий в легкой, первой полусредней, полусредней и первой средней весовых категориях. Он — бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (2023) и бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (2017). Кроуфорд стал первым в истории боксером, которому удалось завладеть четырьмя основными титулами в двух весовых категориях.

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