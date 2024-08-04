Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губерниев сделал заявление перед финалом Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде

Губерниев обратился к Андреевой и Шнайдер перед финалом Олимпиады

close
100%
Пресс-служба ТНТ

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале обратился к российским теннисисткам — 17-летней Мирре Андреевой и 20-летней Диане Шнайдер, которые сразятся за золото летних Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

«Други мои, в воскресенье Олимпийский финал в парном женском теннисе! Наши девочки будут сражаться за золото Парижа! Андреева и Шнайдер — гордость спортивной России! Поддержим лайком наших девчонок! Вперед, родные! С вами Россия! Русь спортивная — наше все!» — написал Губерниев.

В финале олимпийского турнира Андреева и Шнайдер сыграют против итальянской пары Ясмин Паолини / Сара Эррани. Поединок состоится 4 августа, ориентировочное время начала — 16:30 по московскому времени.

В предыдущем раунде россиянки обыграли испанскую пару Кристина Букша / Сара Соррибес из Испании со счетом 6:1, 6:2.

Российские спортсмены на летних Олимпийских играх в Париже выступают в нейтральном статусе. Никто из российских теннисистов, кроме Шнайдер и Андреевой, не сумел побороться за медали Олимпиады.

Ранее Евгений Кафельников оценил шансы россиянок Андреевой и Шнайдер на победу в финале ОИ.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами