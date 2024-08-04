Губерниев сделал заявление перед финалом Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале обратился к российским теннисисткам — 17-летней Мирре Андреевой и 20-летней Диане Шнайдер, которые сразятся за золото летних Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

«Други мои, в воскресенье Олимпийский финал в парном женском теннисе! Наши девочки будут сражаться за золото Парижа! Андреева и Шнайдер — гордость спортивной России! Поддержим лайком наших девчонок! Вперед, родные! С вами Россия! Русь спортивная — наше все!» — написал Губерниев.

В финале олимпийского турнира Андреева и Шнайдер сыграют против итальянской пары Ясмин Паолини / Сара Эррани. Поединок состоится 4 августа, ориентировочное время начала — 16:30 по московскому времени.

В предыдущем раунде россиянки обыграли испанскую пару Кристина Букша / Сара Соррибес из Испании со счетом 6:1, 6:2.

Российские спортсмены на летних Олимпийских играх в Париже выступают в нейтральном статусе. Никто из российских теннисистов, кроме Шнайдер и Андреевой, не сумел побороться за медали Олимпиады.

Ранее Евгений Кафельников оценил шансы россиянок Андреевой и Шнайдер на победу в финале ОИ.