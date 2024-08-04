«Зениту» предрекли спад после разгромной победы над «Ростовом»

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор поделился размышлениями о превосходстве петербургского «Зенита» над остальными командами в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметил, что команду настигнет спад. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Зенит» находится вне конкуренции, но такую форму очень тяжело держать весь сезон. У любой команды спад неизбежен», — сказал Мор.

3 августа «Зенит» в рамках третьего тура РПЛ обыграл «Ростов». Матч, проходивший на стадионе «Газпром Арена», завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев. «Зенит» одержал третью победу подряд с разницей забитых и пропущенных мячей 13:0. Ранее петербуржцы в гостях обыграли «Крылья Советов» и «Рубин» с одинаковым счетом 4:0.

В следующем туре сойдутся два лидера чемпионата — «Зенит» сыграет с московским «Динамо». У обоих клубов на данный момент по девять очков в турнирной таблице. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» 10 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны, набрав за 30 туров 57 баллов. Для петербургского клуба сезон начался раньше, подопечные Сергея Семака завоевали Суперкубок России, одолев «Краснодар».

Ранее Владислав Радимов раскритиковал «Спартак» за продажу Максима Глушенкова в 2022 году.