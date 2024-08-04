Брат Хабиба Нурмагомедова победил американца в главном бою турнира UFC в ОАЭ

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби (ОАЭ).

28-летний россиянин победил единогласным решением судей. На его счету теперь 18 побед в 18 боях. 32‑летний Сэндхаген потерпел пятое поражение в 22 поединках, он имеет в своем активе 17 побед.

В марте Умар Нурмагомедов одолел представителя Казахстана Бекзата Алмахана на турнире UFC Fight Nights 238 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

До этого Умар Нурмагомедов в социальной сети Х жестко ответил на слова бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, который ранее обвинил Нурмагомедовых в употреблении стероидов. Он назвал Макгрегора «старым пердуном», а также призвал его «заткнуться».

Умар Нурмагомедов является двоюродным братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Хабиб Нурмагомедов получил премию имени премьер-министра ОАЭ.