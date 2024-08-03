Бывший футболист Радимов раскритиковал «Спартак» за продажу Глушенкова в 2022 году

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов раскритиковал «Спартак» за то, что в 2022 году они продали нападающего Максима Глушенкова в «Крылья Советов». Сейчас футболист показывает результативный футбол в составе «Зенита». Об этом Радимов написал в своих социальных сетях.

«Красно-белые, когда будете снова задаваться вопросом, почему вы не в чемпионской гонке, просто задумайтесь: несколько лет назад ваше руководство продало Глушенкова в «Крылья» за два миллиона, а потом купило за 10 миллионов Шамара Николсона. Пока будет так, золота вы не увидите!», — написал Радимов.

Глушенков этим летом перешел из «Локомотива» в «Зенит». В двух четырех за новую команду он забил восемь мячей. Он забил один мяч в матче против «Рубина» (4:0), оформил дубли в матчах с «Краснодаром» (4:2) и «Крыльями Советов» (4:0), а также оформил хет-трик в игре с «Ростовом» (5:0). Контракт Глушенкова с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

Ранее Глушенкова отказались считать феноменом.