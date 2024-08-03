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Футболист Глушенков о матче с «Ростовом»: изи катка

Футболист Глушенков назвал матч с «Ростовом» лучшим в своей карьере

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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков назвал матч с «Ростовом» в матче третьего тура Российской премьер‑лиги (РПЛ) лучшим в своей карьере. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Сегодня игра «изи катка» была. Так что да, назовем это лучшей игрой», — заявил Глушенков.

Также он рассказал, повлияло ли на его игру то, что сегодня его команде противостоял коллектив главного тренера сборной России.

«Нет, а почему он должен повлиять? Обычная команда. Мне некому что‑то доказывать, только себе», — добавил футболист.

Несмотря на результативную игру, Карпин долгое время не вызывает Глушенкова в сборную России.

Глушенков этим летом перешел из «Локомотива» в «Зенит». В двух четырех за новую команду он забил восемь мячей. Он забил один мяч в матче против «Рубина» (4:0), оформил дубли в матчах с «Краснодаром» (4:2) и «Крыльями Советов» (4:0), а также оформил хет-трик в игре с «Ростовом» (5:0). Контракт Глушенкова с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

Ранее Глушенков ответил на вопрос о конфликте с тренером сборной.

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