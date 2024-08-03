«Динамо» обыграло «Акрон» в РПЛ

Московское «Динамо» обыграло тольяттинский «Акрон» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Счет в матче открыл Константин Тюкавин с передачи Луиса Чавеса на девятой минуте игры. Преимущество бело-голубых во втором тайме удвоил Ярослав Гладышев, забивший с передачи Даниила Фомина на 58-й минуте.

«Динамо» одержало третью победу подряд. В первом туре РПЛ столичный клуб под руководством Марцела Лички переиграл воронежский «Факел» со счетом 3:1. Во втором матче сезона они с таким же счетом обыграли московский «Локомотив». В активе дебютанта лиги «Акрона» три очка после трех проведенных встреч.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет «Зенитом». Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена», пройдет 10 августа и начнется в 17:30 по московскому времени. Тольяттинцы следующий поединок проведут на выезде против «Оренбурга». Матч начнется в то же время, что и матч «Зенита» против «Динамо» — 10 августа в 17:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Динамо» предложило контракт легенде «Реала».