Кафельников оценил шансы россиянок Андреевой и Шнайдер на победу в финале ОИ

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на победу в финале олимпийского турнира по теннису в парном разряде. Слова бывшего теннисиста проводит YouTube-канал «Шмурнов Тайм».

«Мирра Андреева и Диана Шнайдер имеют 40-45 процентов шансов на победу», — заявил Кафельников.

В финале олимпийского турнира Андреева и Шнайдер сыграют против итальянской пары Ясмин Паолини/Сара Эррани.

В предыдущем раунде россиянки обыграли испанскую пару Кристина Букша/Сара Соррибес со счетом 6:1, 6:2.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее сообщалось, что Андреева станет самым молодым призером Олимпиады в теннисе с 1992 года.