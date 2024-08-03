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Дзюба заявил, что Слуцкий скучает по России

Российский футболист Дзюба заявил, что тренер Слуцкий скучает по России

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Лучший бомбардир в истории чемпионатов России, бывший нападающий «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о работе российского тренера Леонида Слуцкого в Китае. По его мнению, специалист скучает по России. Слова Дзюбы передает «Спорт-Экспресс».

«Великолепно! Скучает по России», — заявил футболист.

Также он ответил на вопрос о беспроигрышной серии команды Слуцкого «Шанхай Шеньхуа», которая достигла 24 матчей.

«Он — сильный тренер», — добавил Дзюба.

В матче 24-го тура китайской Суперлиги шанхайский клуб оказался сильнее «Цанчжоу Майти Лайонс». Игра завершилась победой подопечных российского специалиста с разгромным счетом 5:0.

В 24 матчах текущего сезона «Шанхай Шеньхуа» одержал 19 побед и пять раз сыграл вничью. Общий счет в прошедших играх — 51:8.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пройдет кубок Игоря Акинфеева.

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