Жирков рассказал, почему у него есть привычка курить кальян

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что привычка курить кальян у него из-за того, что иногда не о чем говорить в ресторане, передает «Спорт-Экспресс».

«Эта привычка у меня не сразу появилась. Только последние 15 лет. Я мало разговариваю. Приходишь в ресторан — не о чем поговорить. Всегда спасала трубка», — сказал Жирков.

В составе сборной России Жирков стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года. На его счету более 100 матчей за национальную команду.

Последним клубом Жиркова стали подмосковные «Химки». Он провел за клуб три матча. До этого он выступал за «Зенит» на протяжении пяти лет и три раза становился чемпионом России.

Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне-2004/05 ему покорился Кубок УЕФА.

В Англии россиянин играл за лондонский «Челси». В составе «пенсионеров» ему также удалось выиграть чемпионат страны и стать обладателем Кубка Англии.

Ранее Жирков рассказал, доволен ли он своей карьерой.