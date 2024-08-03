Губерниев назвал мировой рекорд украинки результатом планетарного масштаба

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» поддержал слова олимпийской чемпионки Токио — 2020 по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, которая назвала «абсолютным космосом» выступления украинской легкоатлетки Ярославы Магучих.

7 июля 2024 года украинка побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Она покорила высоту 2,10 м и превзошла достижение болгарской спортсменки Стефки Костадиновой, которая 37 лет назад прыгнула на 2,09 м.

«Разумеется, рекорд Магучих — это результат планетарного масштаба, — сказал Губерниев. — Ласицкене абсолютно права, и мы все говорили про это, в том числе я в эфире «Матч ТВ», потому что это выдающееся достижение, мировой рекорд. Как иначе?!»

В квалификации на Олимпийских играх в Париже — 2024 Магучих показала результат 1,95 м и вышла в финал соревнований.

Борьба за медали состоится 4 августа.

Также в финале примет участие россиянка Елена Куличенко, которая с 2021 года представляет Кипр.

Ранее Ласицкене эмоционально объяснила, почему не смотрит Олимпиаду: «Я не до такой степени мазохист».