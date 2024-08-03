«Динамо» предложило контракт легенде «Реала»

Московское «Динамо» связалось с представителями бывшего футболиста мадридского «Реала» — колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, который принадлежал «сливочным» с 2014 по 2020 год и выиграл в составе «королевского клуба» две Лиги чемпионов и два чемпионата Испании. Об этом сообщает журналист Legalbet Анар Ибрагимов со ссылкой на свои источники.

По информации журналиста, руководство «Динамо» вышло на контакт с Родригесом через посредников, но тот отказал московскому клубу, так как не рассматривает вариант с продолжением карьеры в России.

33-летний полузащитник выступает в данный момент за бразильский «Сан-Паулу».

На Кубке Америки — 2024 Родригес отдал шесть голевых передач в пяти матчах и побил рекорд Лионеля Месси, который отдал пять результативных пасов на данном турнире в 2011 году.

Колумбиец был признан лучшим игроком Кубка Америки.

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