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Теннисиста Шаповалова дисквалифицировали на турнире в Вашингтоне

Теннисист Шаповалов дисквалифицирован на турнире в Вашингтоне из-за поведения

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Владимир Песня/РИА Новости

Канадский теннисист Денис Шаповалов был дисквалифицирован с турнира в Вашингтоне за то, что во время матча 1/4 финала против американца Бена Шелтона он бросил ракетку на корт и выругался на одного из болельщиков.

Шаповалов пытался объяснить судье, что болельщик во время матча провоцировал его, что подтвердил Шелтон, но рефери не изменил своего решения.

Шаповалов был дисквалифицирован, когда его соперник имел три матчбола на тай-брейке.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Шнайдер и Андреева в финале сыграют против итальянок Ясмин Паолини и Сары Эррани.

Ранее польская теннисистка расплакалась после поражения в полуфинале Олимпиады.

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