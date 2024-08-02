Пловчиху Чикунову будут объявлять как двукратную победительницу чемпионок Олимпиады-2024

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что российскую пловчиху Евгению Чикунову будут представлять на российских стартах в ближайшие четыре года как двукратную победительницу чемпионок Олимпиады-2024, передает «Матч ТВ».

В финале Кубка России в Казани Чикунова проплыла 100 и 200 м брассом быстрее, чем победительницы Игр 2024 года на этих дистанциях Татьяна Смит и Кейт Дуглас.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Чикунова была удивлена некоторыми слабыми результатами на Олимпиаде.