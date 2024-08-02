Вайцеховская: объяснение МОК по неприглашению фигуристов РФ на награждение выглядит придурочно

Журналистка Елена Вайцеховская заявила в своем Telegram-канале, что объяснение Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу неприглашения российских фигуристов на церемонию награждения командного турнира Игр-2022 выглядит придурочно.

«Вы не приглашаете РФ из-за отстранения ОКР от мероприятий, или из-за проблем с логистикой? А то как-то совсем придурочно объяснение выглядит», — заявила Вайцеховская.

2 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию Канады и отказался пересматривать результаты соревнований. Сборная России сохранит бронзовые медали олимпийского турнира.

Церемония награждения состоится 7 августа в Париже. Золотые медали получат фигуристы США, а японские фигуристы получат серебряные награды.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию России на лишение золота командного турнира, оставив в силе перераспределение медалей: золото у США, у Японии серебро, у России бронза.

Ранее российские фигуристы сохранили бронзовые медали командного турнира Олимпиады-2022.