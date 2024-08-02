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Россиянки Шнайдер и Андреева вышли в финал Олимпиады

Российские теннисистки Шнайдер и Андреева вышли в финал Олимпиады

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Phil Noble/Reuters

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал олимпийского турнира в парном разряде.

В полуфинале россиянки обыграли испанскую пару Кристина Букша/Сара Соррибес.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2.

В финале россиянкам предстоит сыграть с итальянской парой Ясмин Паолини/Сара Эррани.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Карлос Алькарас вышел в финал Олимпиады.

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