Футболист Глушенков ответил на вопрос о конфликте с тренером сборной

Российский нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал информацию о конфликте с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Слова футболиста приводит «Чемпионат».

«Мне неинтересно комментировать чужие догадки или инсайды. Вызовут в сборную — приеду, не вызовут — ничего страшного. Выступать за сборную своей страны — честь», — заявил Глушенков.

Несмотря на результаты, Карпин долгое время не вызывает Глушенкова в сборную России.

Глушенков этим летом перешел из «Локомотива» в «Зенит». В двух матчах за новую команду он забил четыре мяча — Максим оформил дубль в матче за Суперкубок против «Краснодара» (4:2), а затем помог сине-бело-голубым разгромить «Крылья Советов» 4:0 в первом туре нового розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Контракт Глушенкова с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

Ранее бывший футболист заявил, что Глушенков уедет играть в Испанию через два года.