Шнайдер о нейтральном статусе: все знают, откуда я

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о нейтральном статусе. По ее словам, то, что написано на табло не имеет значения. Их приводит Sport24.

«То, что написано на табло, для меня вообще не имеет значения. Я знаю, откуда я. Я знаю, откуда моя семья. Все люди знают, откуда я родом. А что там написано…», — заявила Шнайдер.

В четвертьфинальной встрече на Олимпиаде-2024 Шнайдер в паре с россиянкой Миррой Андреевой обыграли победительниц Игр в Токио теннисисток из Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову. Встреча, которая продолжалась 1 час 31 минуту, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 7:5. Следующим соперником россиянок станут спортсменки из Испании Кристина Букша и Сара Соррибес-Тормо.

И Шнайдер, и Андреева уже завершили выступление в одиночном разряде. Андреева проиграла также в миксте, она выступала с Даниилом Медведевым.

Ранее бывшая теннисистка раскрыла секрет успеха Шнайдер и Андреевой на Олимпиаде.