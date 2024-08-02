Отсидевшая в РФ баскетболистка Грайнер сочла победой обмен заключенными

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер заявила, что один из самых крупных в истории обменов заключенными между РФ и США является победой. Об этом сообщает The Washington Post.

Двукратная олимпийская чемпионка назвала 1 августа, когда состоялся обмен, «прекрасным днем».

«Любой день, когда американцы возвращаются домой, — это победа», — отметила Грайнер.

Она обратила внимание, что это очень волнующий, эмоциональный момент. Грайнер пережила его, когда ее саму обменяли на россиянина Виктора Бута в 2022 году.

Вечером в четверг, 1 августа, самолет с россиянами прибыл из Анкары в Москву после обмена. Президент России Владимир Путин встретил вернувшихся россиян у трапа.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США. О том, как шли переговоры перед историческим обменом, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее обмененный журналист Гершкович перед отъездом в США попросил интервью у Путина.