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Стало известно о деградации главной надежды «Динамо»

Экс-нападающий «Динамо» Терехин заявил, что Тюкавин начал хуже играть

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Олег Терехин заявил, что 22-летний форвард бело-голубых Константин Тюкавин начал играть хуже по сравнению с прошлым сезоном. Слова экс-футболиста приводит Legalbet.

«Тюкавин пока без моментов, поэтому голов нет. Не получается у него в первых играх. Возможно, потом начнет забивать. Его игра отличается от прошлого сезона, был бы так же хорош — забивал бы! Не так ярко играет», — сказал Терехин.

Бывший нападающий предположил, что Тюкавин мог расслабиться из-за того, что в конце 2023 года пописал новый долгосрочный контракт с «Динамо» — до лета 2028 года.

Терехин выразил надежду, что 22-летний форвард сможет перестроить свою игру и открыть счет голам в сезоне-2024/25.

«Динамо» на него надеется, потому что больше нападающих там нет», — сказал Терехин.

В прошлом сезоне Тюкавин записал на свой счет 15 голов и 10 передач в 30 матчах чемпионата России.

В сезоне-2024/25 нападающий провел два матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) и один — в Кубке России, но не отличился результативными действиями.

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