Теннисистки Андреева и Шнайдер заявили, что будут бороться за медаль Олимпиады

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер прокомментировали выход в полуфинал олимпийского турнира в парном разряде, заявив, что будут бороться за золото, передает «Чемпионат».

«Да, будем бороться за медаль, но это не важно. Будем бороться за каждый мяч», — заявила Андреева.

За выход в финал россиянки поспорят с испанской парой Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.

И Андреева, и Шнайдер уже завершили выступление в одиночном разряде. Андреева проиграла также в миксте, она выступала с Даниилом Медведевым.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее американская теннисистка пожаловалась на условия на Олимпиаде-2024.