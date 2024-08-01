Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Андреева удивилась тому, что они со Шнайдер остались последними на ОИ

Россиянка Андреева о том, что они со Шнайдер остались последними на ОИ: кабздец

close
100%
Edgar Su/Reuters

Россиянка Мирра Андреева, выступающая в парном женском разряде на олимпийском турнире с Дианой Шнайдер, удивилась тому, что их пара осталась последними теннисистками из РФ на Играх. Слова Андреевой передает Sport24.

«Даня Медведев вылетел? Кабздец. Теперь я чувствую давление.», — отреагировала на новость 17-летняя россиянка.

Во втором круге спортсменки обыграли теннисисток из Канады Габриэлу Дабровски и Лейлу Фернандес. Встреча, которая продолжалась 1 час 16 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:0. Следующий соперник россиянок — чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.

И Андреева, и Шнайдер уже завершили выступление в одиночном разряде. Андреева проиграла также в миксте, она выступала с Даниилом Медведевым.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее американская теннисистка пожаловалась на условия на Олимпиаде-2024.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами