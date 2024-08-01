Андреева удивилась тому, что они со Шнайдер остались последними на ОИ

Россиянка Мирра Андреева, выступающая в парном женском разряде на олимпийском турнире с Дианой Шнайдер, удивилась тому, что их пара осталась последними теннисистками из РФ на Играх. Слова Андреевой передает Sport24.

«Даня Медведев вылетел? Кабздец. Теперь я чувствую давление.», — отреагировала на новость 17-летняя россиянка.

Во втором круге спортсменки обыграли теннисисток из Канады Габриэлу Дабровски и Лейлу Фернандес. Встреча, которая продолжалась 1 час 16 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:0. Следующий соперник россиянок — чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.

И Андреева, и Шнайдер уже завершили выступление в одиночном разряде. Андреева проиграла также в миксте, она выступала с Даниилом Медведевым.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее американская теннисистка пожаловалась на условия на Олимпиаде-2024.