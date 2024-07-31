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Андреева о соперницах в следующем матче: опытные спортсменки, но и мы не промах

Российская теннисистка Андреева рассказала о соперницах в следующем матче на ОИ

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Edgar Su/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева, выступающая в паре с Дианой Шнайдер, рассказала о соперницах по матчу 1/4 финала олимпийского турнира в парном разряде Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой. Слова спортсменки приводит «Спорт-Экспресс».

«Это опытные спортсменки, но и мы не промах. Постараемся сыграть на максимум. Даже если что-то не будет получаться, пойдем до конца. Думаю, у нас все получится», — заявила теннисистка.

Во втором круге спортсменки обыграли теннисисток из Канады Габриэлу Дабровски и Лейлу Фернандес. Встреча, которая продолжалась 1 час 16 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:0. Российский дуэт выполнил одну подачу навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал шесть брейк-поинтов из 17 заработанных (35%).

И Андреева, и Шнайдер уже завершили выступление в одиночном разряде. Андреева проиграла также в миксте, она выступала с Даниилом Медведевым.

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