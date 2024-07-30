Медведев с разгромной победой вышел в третий круг Олимпиады

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг одиночного разряда на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Во втором круге российский спортсмен одолел представителя Австрии Себастьяна Офнера. Встреча, которая продлилась всего 1 час 6 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:2. Медведев по ходу поединка шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в четвертьфинал олимпийского турнира Медведев сразится с представителем Канаде Феликсом Оже-Альяссимом.

Медведев ранее завершил выступление на Играх в паре с Романом Сафиуллиным и в миксте с Миррой Андреевой. При этом, Сафиуллин также вышел в третий круг одиночного разряда, а Андреева, выбывшая в «одиночке», в паре с Дианой Шнайдер вышла во второй круг парного турнира.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Олимпийских играх участвуют 15 спортсменов из России.

Ранее в США призвали МОК не допустить глумления над христианством.