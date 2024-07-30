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«Зенит» стартовал в Кубке России с разгромной победы

«Зенит» крупно обыграл «Факел» в первом туре Кубка России

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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче первого круга группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0. Петербургский клуб открыл счет на 25-й минуте игры, отличился Александр Ерохин. На 70-й минуте Василий Черов срезал мяч в свои ворота, а окончательный счет установил Вильсон Изидор на 84-й минуте.

Во втором круге группового этапа Кубка России «Зенит» на выезде сразится с казанским «Рубином», встреча состоится 14 августа и начнется в 17:15 по московскому времени. Воронежский клуб сыграет с тольяттинским «Акроном» дома 15 числа, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

На счету «Зенита» две победы в Российской премьер-лиге — над самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином». «Факел» на старте чемпионата России, наоборот, потерпел два поражения — от московского «Динамо» и «Акрона», новичка РПЛ.

«Зенит» начал сезон с трофея — подопечные Сергея Семака завоевали Суперкубок России, обыграв «Краснодар».

Ранее «Локомотив» вырвал победу у «Ростова» в Кубке России.

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