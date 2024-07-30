Соболев сам инициировал переговоры о переходе в «Зенит»

Колумнист «Спорт-Экспресс» Максим Никитин в подкасте «Премьер-лига несправедливости» заявил, что российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев сам запустил разговоры о своем переходе в петербургский «Зенит».

«История с «Зенитом» инициирована самим Соболевым. В «Зените» бы никогда не подумали, что Соболев может к ним перейти. Это инициатива Соболева. То есть он сказал: «Я хочу в «Зенит»? Как-то так, да», — заявил он.

23 июля стало известно, что форвард отстранен от тренировок с основной командой. Соболев пропустил матч второго тура Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

«Спартак» на старте нового сезона потерпел поражение от «Оренбурга» и обыграл подмосковные «Химки». На счету «Зенита» две победы — над самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином».

Ранее Соболев отказался от перехода в «Локомотив».