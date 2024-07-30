Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соревнования по триатлону на Олимпиаде перенесли из-за плохого качества воды в Сене

На Играх перенесли соревнования триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Соревнования по триатлону на Олимпийских играх — 2024 в Париже перенесли из-за низкого качества воды в Сене. Об этом сообщили в пресс-службе Международного союза триатлона (World Triathlon).

«Учитывая последние данные о погоде, было решено запланировать мужской триатлон на 31 июля в 10:45. Женский триатлон должен состояться в тот же день в 8:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед обоими заплывами пройдет тестирование воды на соответствие установленным World Triathlon пороговым значениям для плавания.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

Позже российская триатлонистка, участница Олимпиады в Рио-де-Жанейро Мария Шорец заявила, что участникам Олимпийских игр не будет мешать грязная вода в реке Сене. Она добавила, что тренировки действительно лучше проводить в бассейне, однако, по ее мнению, во время самих соревнований ни один участник не откажется от заплыва из-за низкого качества воды.

Ранее Губерниев призвал обсуждать российские реки, а не Сену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами