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Мостовой оценил игру Барко в первом матче за «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» Мостовой похвалил новичка команды Барко

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист Александр Мостовой похвалил новичка московского «Спартака» Эсекьеля Барко, который в своем дебютном матче забил мяч со штрафного в ворота подмосковных «Химок», передает «Спорт-Экспресс».

«Мы увидели, он — действительно хороший футболист. Но перехваливать тоже не надо, поскольку трансферная цена огромная. Хорошо, что он стандарты исполняет», — сказал Мостовой.

Барко открыл счет на 49-й минуте. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Манфред Угальде. Срджан Бабич довел счет до разгромного, но Бутта Магомедов на последней минуте отыграл один мяч.

«Спартак» после двух туров чемпионата России имеет в своем активе три очка. «Химки» набрали после двух туров один балл.

В следующем туре «Спартак» сыграет на своем поле с самарскими «Крыльями Советов», встреча пройдет 5 августа. «Химки» 3 августа сыграют на выезде с казанским «Рубином».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в «Спартаке» остались довольны дебютом Барко.

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