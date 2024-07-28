Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гонщика «Формулы-1» дисквалифицировали после победы на Гран-при Бельгии

Пилот «Формулы-1» Рассел дисквалифицирован после победы на Гран-при Бельгии

close
100%
Marcelo Chello/AP

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл дисквалифицирован после победы на Гран-при Бельгии из-за того, что его болид оказался на 1,5 килограмма легче минимально допустимого веса (798 кг), передает сайт гонок.

Победителем гонки был признан другой пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторую строчку занял Оскар Пиастри из «Макларена», тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер из «Феррари».

Ранее нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен был оштрафован на десять позиций на стартовой решетке Гран-при Бельгии.

Причиной штрафа стала пятая замена двигателя в сезоне при допустимом лимите в четыре смены. По данным Autosport, в Red Bull рискнули выпасть из стартовой решетки именно в Бельгии, поскольку на трассе «Спа-Франкоршам» обгоны не такие сложные, как на других этапах. Ввиду этого штрафы на ней грозят меньшими последствиями. Ферстаппен является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1».

Ранее Оскар Пиастри выиграл Гран-при Венгрии.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами