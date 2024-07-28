Гонщика «Формулы-1» дисквалифицировали после победы на Гран-при Бельгии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл дисквалифицирован после победы на Гран-при Бельгии из-за того, что его болид оказался на 1,5 килограмма легче минимально допустимого веса (798 кг), передает сайт гонок.

Победителем гонки был признан другой пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторую строчку занял Оскар Пиастри из «Макларена», тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер из «Феррари».

Ранее нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен был оштрафован на десять позиций на стартовой решетке Гран-при Бельгии.

Причиной штрафа стала пятая замена двигателя в сезоне при допустимом лимите в четыре смены. По данным Autosport, в Red Bull рискнули выпасть из стартовой решетки именно в Бельгии, поскольку на трассе «Спа-Франкоршам» обгоны не такие сложные, как на других этапах. Ввиду этого штрафы на ней грозят меньшими последствиями. Ферстаппен является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1».

Ранее Оскар Пиастри выиграл Гран-при Венгрии.