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Россиянин Котов проиграл Вавринке в матче первого круга теннисного турнира ОИ

Теннисист Котов проиграл Вавринке в игре первого круга теннисного турнира ОИ

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Российский теннисист Павел Котов в двух сетах проиграл швейцарцу Стэну Вавринке в матче первого круга Олимпиады.

Встреча, которая продолжалась 53 минуты, завершилась со счетом 1:6, 1:6. Котов допустил две двойные ошибки и не смог заработать ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Вавринка сыграет с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) — и Николас Харри (Чили).

Ранее Мирра Андреева проиграла Магде Линетт из Польши. Встреча завершилась со счетом 3:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 26 минут.

Соперницы по два раза подали на вылет, не допустили двойных ошибок, россиянка допустила 18 двойных ошибок, а полячка --16.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Евгений Кафельников высказался о тех, кто едет на Олимпиаду.

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