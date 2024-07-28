Россиянка Шнайдер выиграла дебютный матч на Олимпийских играх

Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу в первом круге одиночного разряда на Олимпийских играх.

Российская спортсменка переиграла представительницу Италии Элизабетту Коччаретто. Встреча, которая продолжалась 1 час 32 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 7:5.

В рамках поединка обе спортсменки выполнили по две подачи навылет и допустили по четыре двойные ошибки. Шнайдер сумела реализовать 6 брейк-пойнтов из 11.

За право сыграть в третьем круге российская спортсменка сразится с китайской теннисисткой Сиюй Ван.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее организаторы открытия Олимпиады принесли извинения за церемонию.