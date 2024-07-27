Медведев разгромил соперника на старте Олимпиады

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг одиночного разряда на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.

В первом круге россиянин обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату. Встреча, которая продлилась ровно один час, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Следующим соперником российского теннисиста будет победитель матча Робин Хасе — Себастиан Офнер.

27 июля свои матчи также должны были провести Диана Шнайдер, Павел Котов и пара Екатерины Александровой и Елены Весниной, однако эти матчи из-за дождя были перенесены.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ране Ислам Махачев назвал открытие Олимпиады в Париже позором.