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Матч еще одной российской теннисистки перенесен на Олимпиаде

Матч россиянки Шнайдер на Олимпиаде перенесли из-за дождя

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Организаторы теннисного турнира на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) объявили о переносе матча российской теннисистки Дианы Шнайдер из-за дождливой погоды. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Ее поединок против представительницы Италии Элизабетты Коччаретто должен был состояться 27 июля на открытом корте.

Ранее на другой день были перенесены поединки Павла Котова, который должен был сыграть в одиночном разряде со швейцарцем Стэном Вавринкой, и Екатерины Александровой с Еленой Весниной, которые в парном разряде сражаются с Каролиной Муховой и Линдой Носковой из Чехии.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее российская велогонщица осталась без медали на Олимпиаде.

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