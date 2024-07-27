Авербух назвал бесовщиной открытие Олимпийских игр

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, постановщик и хореограф Илья Авербух заявил, что организаторы церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2024 в погоне за толерантностью потеряли главную суть события. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Олимпиада — мировое событие для людей разных культур, религий и традиций. И уважение к этой мировой истории полностью отсутствовало. Мягко говоря, это выглядело спорно. Ощущение бесовщины, к сожалению, не отпускало», — заявил он.

Церемония открытия состоялась 26 июля на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее Лера Кудрявцева назвала открытие Олимпиады балом Сатаны.