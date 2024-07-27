Призер Олимпиады об открытии парижских Игр: блевать охота

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2012 по спортивной гимнастике Виктория Комова раскритиковала в своих соцсетях открытие Олимпиады в Париже.

«Какой ужас! Это провал. Со дна постучали. Блевать охота от такого открытия Олимпиады. Россия — лучшая страна. Россия — я люблю тебя», — написала Комова.

Впервые в истории Олимпиад церемония проходила не на стадионе, а на фоне достопримечательностей города — атлеты проплыли по Сене от Аустерлицкого до Йенского моста на 180 лодках.

Перед открытием Игр в Париже олимпийский факел пронес рэпер Снуп Догг, а факелоносец в костюме ассасина пробежал с олимпийским огнем по крышам города.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее депутат Дмитрий Свищев заявил, что все жители Парижа против Олимпиады.