Французский депутат об открытии ОИ: это говорит не Франция, а левое меньшинство

Французский депутат Европарламента Марион Марешаль выразила в своих соцсетях негодование после открытия парижской Олимпиады.

Она обратилась к христианам, которые были оскорблены этой пародией на тайную вечерю с участием трансвеститов.

«Знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любые провокации», — написала Марешаль.

Впервые в истории Олимпиад церемония проходила не на стадионе, а на фоне достопримечательностей города — атлеты проплыли по Сене от Аустерлицкого до Йенского моста на 180 лодках.

Перед открытием Игр в Париже олимпийский факел пронес рэпер Снуп Догг, а факелоносец в костюме ассасина пробежал с олимпийским огнем по крышам города.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Илон Маск назвал открытие Олимпиады вопиющим неуважением к христианам.