Глава НОК Палестины обвинил МОК в двойных стандартах

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Палестины Джибриль Раджуб обвинил Международный олимпийский комитет в двойных стандартах из-за того, что на парижской Олимпиаде выступает сборная Израиля, передает Inside The Games.

«Есть международные институты, которые настаивают на применении двойных стандартов и не следуют Олимпийской хартии», — сказал Раджуб.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее в МОК назвали важным участие российских спортсменов в Олимпийских играх.