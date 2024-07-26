Воспитанник «Зенита» перешел в «Спартак»

Футболист екатеринбургского «Урала» Игорь Дмитриев, являющийся воспитанником петербургского «Зенита», стал футболистом московского «Спартака», об этом сообщает Telegram-канал уральской команды.

«Благодарим Игоря за игру в футболке «Урала». Желаем успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении команды.

Дмитриев выступал за «Урал» с 2023 года. Он сыграл за команду в 37 матчах, отдав две голевые передачи.

В первом туре РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга». Игра прошла 21 июля в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте матча открыл 25-летний аргентинский защитник Матиас Перес. Спустя пять минут второй мяч в пустые ворота красно-белых оформил 20-летний турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Александра Максименко.

В следующем матче «Спартак» сыграет на выезде с подмосковными «Химками». Встреча состоится 28 июля.

Ранее «Спартаку» предрекли тяжелый матч с «Химками».