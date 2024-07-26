На Олимпиаде в Париже столкнулись с двумя проблемами

Гости Олимпийских игр в Париже столкнулись с нехваткой питьевой воды и транспорта. Об организационных проблемах сообщил журналист иранского агентства IRNA Сайед Джавад Башири.

Проблема с транспортом — первая, с которой сталкиваются приезжающие во Францию. В Париже отсутствуют специальные трансферы из аэропорта, а на станциях метро не работают эскалаторы.

«Франция до сих пор уверяла, что тратит много денег на прием желающих посетить соревнования. Однако у представителей СМИ и гостей возникают проблемы даже с питьевой водой», — заявил Башири.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее Дмитрий Губерниев подверг критике организацию Олимпиады в Париже.