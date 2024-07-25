Прошла жеребьевка теннисного турнира ОИ-2024

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет против японца Ринки Хидзикаты в первом круге мужского олимпийского турнира 2024 года.

Павел Котов поборется за выход во второй круг со Стэном Вавринкой, а Роман Сафиуллин сыграет против Алехандро Табило.

У женщин россиянка Мирра Андреева сойдется за право выйти во второй круг с Магдой Линетт, Екатерина Александрова сыграет против Юэ Юань, а Диана Шнайдер будет играть против Элизабетты Коччаретто.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее сообщалось, что лучший теннисист мира пропустит Олимпиаду-2024.