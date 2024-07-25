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Стало известно, почему сорвался трансфер полузащитника «Зенита» Вендела в «Галатасарай»

«Зенит» отказался продавать Вендела в «Галатасарай» за €13 млн

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Петербургский «Зенит» вышел из переговоров со стамбульским «Галатасараем» о трансфере Вендела. Об этом сообщает Futbol Arena.

По информации источника, турецкий клуб предлагал за южноамериканца €13 млн, что не устроило руководство сине-бело-голубых, которое не стремилось расставаться с одним из лидеров команды и желало выручить за своего игрока не менее €20 млн.

В сезоне-2023/24 Вендел провел 35 матчей за «Зенит», в которых забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Контракт бразильца с петербургским клубом рассчитан до 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость 26-летнего полузащитника оценивается в €20 млн.

Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 одержал победу над «Краснодаром» и завоевал третий трофей в 2024 году: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок страны сезона-2023/24.

В матче первого тура РПЛ «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ривер Плейта» Эсекьель Барко провел первую тренировку со «Спартаком».

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